Станции метро в центре Москвы закроют на выход из-за репетиции парада Победы

Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Наука

09:42

В России создадут аэрокосмическую инновационную долину

наукатехнологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Рязанской области создадут аэрокосмическую инновационную долину. Постановление о ее создании подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Там планируется вести разработку аэрокосмических, биомедицинских и информационных технологий, электроники и радиотехники.

Инициаторами образования центра стали Московский авиационный институт и правительство Рязанской области. Ожидается, что появление долины создаст 2,8 тысячи новых рабочих мест и к 2031 году увеличит налоговые поступления в бюджет Рязанской области на 5,6 миллиарда рублей.

Участвовать в работе ИНТЦ собираются уже более 30 компаний, которые разрабатывают около 60 инновационных проектов. Также в сотрудничестве заинтересовались Объединенная авиастроительная корпорация, концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей", "Роскосмос" и корпорация "Тактическое ракетное вооружение".

Ранее Владимир Путин подписал указ о создании межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по обеспечению технологического суверенитета страны в сфере развития IT-инфраструктуры. Согласно документу, комиссию возглавил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать