В России создадут аэрокосмическую инновационную долину

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Рязанской области создадут аэрокосмическую инновационную долину. Постановление о ее создании подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Там планируется вести разработку аэрокосмических, биомедицинских и информационных технологий, электроники и радиотехники.

Инициаторами образования центра стали Московский авиационный институт и правительство Рязанской области. Ожидается, что появление долины создаст 2,8 тысячи новых рабочих мест и к 2031 году увеличит налоговые поступления в бюджет Рязанской области на 5,6 миллиарда рублей.

Участвовать в работе ИНТЦ собираются уже более 30 компаний, которые разрабатывают около 60 инновационных проектов. Также в сотрудничестве заинтересовались Объединенная авиастроительная корпорация, концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей", "Роскосмос" и корпорация "Тактическое ракетное вооружение".

Ранее Владимир Путин подписал указ о создании межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по обеспечению технологического суверенитета страны в сфере развития IT-инфраструктуры. Согласно документу, комиссию возглавил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.