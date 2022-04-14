Медведев возглавил комиссию по обеспечению технологического суверенитета РФ

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Владимир Путин подписал указ о создании межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по обеспечению технологического суверенитета страны в сфере развития IT-инфраструктуры.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, комиссию возглавил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Ранее стало известно, что правительство РФ выделит для министерства цифрового развития и массовых коммуникаций 1,5 миллиарда рублей из резервного фонда на субсидирование льготной ипотеки не менее чем для 10 тысяч IT-специалистов.

Кроме того, больше 20 миллиардов рублей пойдет на поддержку непосредственно IT-компаний. Для последних планируется в том числе увеличить размеры грантов.

