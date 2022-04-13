IT-компании смогут оформить отсрочку от армии для сотрудников через госуслуги

13 апреля, 20:21
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
IT-компании смогут оформить отсрочку от армии для своих сотрудников через портал госуслуг. Об этом сообщается на сайте министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
"Работодатели смогут подать заявку на госуслугах с 19 апреля. Формы и инструкции по их заполнению компании смогут найти в письме Минцифры (направлено IT-компаниям. – Прим. ред.), чтобы составить списки сотрудников до начала приема заявлений", – говорится в сообщении.
Уточняется, что заявления будут приниматься до 1 мая, после 1 июня призывная комиссия начнет принимать решения о предоставлении или непредоставлении отсрочки. Чтобы получить отсрочку, сотрудник компании должен быть младше 27 лет и старше 18 лет, иметь российское гражданство, высшее образование в сфере информационных технологий, работать по трудовому договору.
При этом по состоянию на 1 апреля текущего года его трудовой стаж должен составлять не меньше 11 месяцев. Также отсрочка распространяется на специалистов, которые устроились работать в течение года после окончания учебы.
Ранее стало известно, что правительство РФ выделит для Минцифры 1,5 миллиарда рублей из резервного фонда на субсидирование льготной ипотеки не менее чем для 10 тысяч IT-специалистов. Кроме того, больше 20 миллиардов рублей пойдет на поддержку непосредственно IT-компаний. Для последних планируется в том числе увеличить размеры грантов.
IT-специалисты получат отсрочку от армии
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