Число вакансий для специалистов в сфере ИТ и телекома в Москве выросло на 36% за три года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Число вакансий для специалистов в области ИТ и телекома в столице выросло на 36% за три года. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы со ссылкой на данные департамента информационных технологий.

"ИТ-специалисты – одни из самых востребованных на московском рынке труда. Только за последние три года число вакансий для специалистов в сфере ИТ и телекома выросло на 36%", – отмечается в сообщении.

Однако на сегодняшний день ряд организаций все еще сталкивается с нехваткой кадров и ростом конкуренции за квалифицированных специалистов.

Отмечается, что до этого "Умный город" на ВДНХ организовал серию онлайн-мероприятий, посвященных образованию девушек в области информационных технологий. Спикерами выступили практикующие ИТ-специалисты крупных организаций. Они рассказали об особенностях профессии тестировщика, backend- и frontend-программировании и языке Python.

"Онлайн-встречи с практикующими специалистами позволяют познакомиться с основами и особенностями самых распространенных ИТ-профессий и, возможно, принять решение о дальнейшем обучении по этим направлениям", – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что правительство РФ выделит больше 20 миллиардов рублей на поддержку IT-компаний. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Кроме того, планируется увеличить размеры грантов для проектов IT-компаний. На них выделят 14 миллиардов рублей. Еще 1,5 миллиарда рублей пойдет на субсидирование льготной 5-процентной ипотечной ставки для сотрудников таких компаний. Предполагается, что эта мера затронет порядка 10 тысяч россиян.