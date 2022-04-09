Число вакансий для специалистов в сфере ИТ и телекома в Москве выросло на 36% за три года

19:02
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Число вакансий для специалистов в области ИТ и телекома в столице выросло на 36% за три года. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы со ссылкой на данные департамента информационных технологий.
"ИТ-специалисты – одни из самых востребованных на московском рынке труда. Только за последние три года число вакансий для специалистов в сфере ИТ и телекома выросло на 36%", – отмечается в сообщении.
Однако на сегодняшний день ряд организаций все еще сталкивается с нехваткой кадров и ростом конкуренции за квалифицированных специалистов.
Отмечается, что до этого "Умный город" на ВДНХ организовал серию онлайн-мероприятий, посвященных образованию девушек в области информационных технологий. Спикерами выступили практикующие ИТ-специалисты крупных организаций. Они рассказали об особенностях профессии тестировщика, backend- и frontend-программировании и языке Python.
"Онлайн-встречи с практикующими специалистами позволяют познакомиться с основами и особенностями самых распространенных ИТ-профессий и, возможно, принять решение о дальнейшем обучении по этим направлениям", – отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что правительство РФ выделит больше 20 миллиардов рублей на поддержку IT-компаний. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Кроме того, планируется увеличить размеры грантов для проектов IT-компаний. На них выделят 14 миллиардов рублей. Еще 1,5 миллиарда рублей пойдет на субсидирование льготной 5-процентной ипотечной ставки для сотрудников таких компаний. Предполагается, что эта мера затронет порядка 10 тысяч россиян.
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