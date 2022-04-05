Правительство России выделит 1,5 млрд рублей на субсидирование ипотеки для ИТ-специалистов

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Правительство России выделит для Минцифры 1,5 млрд рублей из резервного фонда на субсидирование льготной ипотеки не менее чем 10 тысяч ИТ-специалистов. Распоряжение опубликовано на портале правовой информации.
Согласно документу, деньги будут предоставлены ДОМ.РФ для возмещения банкам недополученных доходов по ипотечным кредитам для сотрудников аккредитованных ИТ-организаций. Получить льготную ипотеку смогут не менее 10 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что правительство РФ выделит больше 20 миллиардов рублей на поддержку IT-компаний. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Кроме того, планируется увеличить размеры грантов для проектов IT-компаний. На них выделят 14 миллиардов рублей. Еще 1,5 миллиарда рублей пойдет на субсидирование льготной 5-процентной ипотечной ставки для сотрудников таких компаний. Предполагается, что эта мера затронет порядка 10 тысяч россиян.
Кроме того, пресс-служба Минцифры РФ со ссылкой на главу ведомства Максута Шадаева сообщило, что минимальный порог дохода для получения льготной ипотеки для ИТ-специалистов в России предложено снизить на 50 тысяч рублей.
"Минцифры России внимательно изучило реакцию отрасли и внесло изменения. Предлагаем такую меру поддержки распространить на ИТ-специалистов в возрасте от 22 до 45 лет с доходом от 150 тысяч рублей в месяц для городов миллионников и от 100 тысяч рублей для регионов", – говорится в сообщении в телеграм-канале Минцифры.
Шадаев также отметил, что процедура подачи заявлений для получения отсрочки от армии будет проходить в электронном виде. В частности, аккредитованной ИТ-компании необходимо будет подать соответствующие списки сотрудников за 50 дней до начала призыва. После проверки Минцифры направит данные в министерство обороны России.
ИТ-специалистам хотят дать отсрочку от армии и льготную ипотеку
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