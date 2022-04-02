Порог дохода по льготной ипотеке для ИТ-специалистов в РФ могут снизить на 50 тыс руб

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Минимальный порог дохода для получения льготной ипотеки для ИТ-специалистов в России предложено снизить на 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Минцифры РФ со ссылкой на главу ведомства Максута Шадаева. Уточняется, что об этом министр заявил в ходе регулярного совещания с ИТ-отраслью.
"Минцифры России внимательно изучило реакцию отрасли и внесло изменения. Предлагаем такую меру поддержки распространить на ИТ-специалистов в возрасте от 22 до 45 лет с доходом от 150 тысяч рублей в месяц для городов миллионников и от 100 тысяч рублей для регионов", – говорится в сообщении в телеграм-канале Минцифры.
На совещании Шадаев также отметил, что процедура подачи заявлений для получения отсрочки от армии будет проходить в электронном виде. В частности, аккредитованной ИТ-компании необходимо будет подать соответствующие списки сотрудников за 50 дней до начала призыва. После проверки Минцифры направит данные в министерство обороны России.
"Организация имеет шансы потерять аккредитацию и льготы, если поданные заявления не будут соответствовать требованиям. Планируется, что форма подачи заявлений будет запущена с 15 апреля", – уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ поддержит цифровизацию российских малых и средних предприятий за счет компенсации стоимости отечественного программного обеспечения.
Специалистам IT предложат отсрочку от армии и льготную ипотеку
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