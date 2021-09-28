Минцифры запустило механизм компенсации предприятиям половины стоимости российского ПО

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Минцифры РФ поддержит цифровизацию российских малых и средних предприятий (МСП) за счет компенсации стоимости отечественного программного обеспечения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что российские компании смогут приобретать ПО вдвое дешевле за счет компенсации 50% стоимости лицензии производителям. Речь идет о программах, автоматизирующих бизнес-процессы (ERP) и обеспечивающих взаимодействие с клиентами (CRM).
Ожидается, что компаниям будет доступно свыше 400 тысяч лицензий на облачное ПО.
Уточняется, что механизм будет устроен следующим образом: субсидии направят непосредственно разработчикам ПО, а они в свою очередь вдвое сократят стоимость своих продуктов для МСП, то есть министерство компенсирует IT-компаниям возникающую разницу в цене. Замглавы ведомства Максим Паршин отметил, что всего на реализацию данной меры поддержки до конца 2024 года выделено 7 миллиардов рублей.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил создать отечественную платформу для совместной разработки IT-проектов, аналог GitHub. По его мнению, она позволит стимулировать участие российского бизнеса в международных open source альянсах и, как следствие, продвигать российские разработки за рубеж.
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