Мишустин предложил создать в РФ платформу для разработки ИТ-проектов

12:06
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил создать отечественную платформу для совместной разработки ИТ-проектов. Об этом глава кабмина заявил в видеообращении к участникам форума Kazan Digital Week.
Мишустин предложил запустить программу, которая позволила бы стимулировать участие российского бизнеса в международных open source альянсах.
"У нас должна появиться собственная платформа в этой сфере, другими словами, российский GitHub. Продолжим продвигать наши разработки за рубеж", – подчеркнул Мишустин.
Премьер-министр напомнил, что в текущем году правительство утвердило второй пакет решений для ускоренного развития ИТ-индустрии, включающий в себя порядка 60 мер поддержки по различным направлениям. По его словам, это стимулирует внедрение отечественных технологий для бизнеса, офисного программного обеспечения и операционных систем, развитие образовательных и медицинских сервисов.
Ранее сообщалось, что одной из мер дорожной карты "Создание дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий", утвержденной кабмином, является упрощение процедуры получения вида на жительство в России для ИТ-специалистов.
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