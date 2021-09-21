Мишустин предложил создать в РФ платформу для разработки ИТ-проектов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил создать отечественную платформу для совместной разработки ИТ-проектов. Об этом глава кабмина заявил в видеообращении к участникам форума Kazan Digital Week.

Мишустин предложил запустить программу, которая позволила бы стимулировать участие российского бизнеса в международных open source альянсах.

"У нас должна появиться собственная платформа в этой сфере, другими словами, российский GitHub. Продолжим продвигать наши разработки за рубеж", – подчеркнул Мишустин.

Премьер-министр напомнил, что в текущем году правительство утвердило второй пакет решений для ускоренного развития ИТ-индустрии, включающий в себя порядка 60 мер поддержки по различным направлениям. По его словам, это стимулирует внедрение отечественных технологий для бизнеса, офисного программного обеспечения и операционных систем, развитие образовательных и медицинских сервисов.

Ранее сообщалось, что одной из мер дорожной карты "Создание дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий", утвержденной кабмином, является упрощение процедуры получения вида на жительство в России для ИТ-специалистов.