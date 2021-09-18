"Цифровой двойник" Москвы стал лауреатом всероссийской премии "Проф-IT.2021"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

"Цифровой двойник города Москвы" стал одним из победителей всероссийской премии "Проф-IT.2021" среди проектов в сфере информатизации государственного и муниципального управления. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Цифровой двойник – один из ключевых проектов в сфере цифровизации столичного Стройкомплекса. Он позволяет не только получить подробную и наглядную информацию о зданиях и инженерных системах, но и спрогнозировать, как новый объект впишется в существующую городскую застройку", – сказал глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.

В номинации "Лучший инновационный проект" столичную разработку отметили за использование технологии искусственного интеллекта и системы управления данными.

Уточняется, что цифровой двойник представляет из себя 3D-модель города и архив панорам московских улиц. По словам главы столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина, технология дает властям преимущества при проектировании новых станций метро, планировании развития промзон и строительстве жилых и социальных объектов.

Конкурс "Проф-IT.2021" проходит в рамках IX Всероссийского форума региональной и муниципальной информатизации.

Ранее столичный сервис "Социальный мониторинг" стал лауреатом третьей степени премии Edison Awards, которая посвящена новым технологиям. Проекту досталась бронза в подкатегории "Доступность и прозрачность".

На первом месте оказался информационный проект сайта USAFacts, который посвящен статистике распространения коронавируса в США, на втором – разработка из Саудовской Аравии.

