Московские сервисы получили награды German Innovation Award

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В числе лауреатов престижной международной премии German Innovation Award оказались три столичных онлайн-сервиса. Награды получили онлайн-платформа Московского инновационного кластера i.moscow и благотворительный сервис на портале mos.ru, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

"Одно из направлений работы в Москве – создание для горожан и бизнеса удобных онлайн-сервисов, которые экономят время и помогают в повседневных делах. Востребованность этих сервисов – главный результат для нас. Высокие оценки иностранных специалистов еще раз показывают, что московская цифровая экосистема конкурентоспособна на мировом уровне", – отметила Сергунина.

Платформа Московского инновационного кластера удостоилась сразу двух премий. Она была отмечена в основной номинации "ИТ-услуги для бизнеса" и дополнительной "Дизайн-мышление". Здесь собраны необходимые инструменты и сервисы для создания и развития инновационных проектов.

В числе победителей в категории "Информационные технологии" оказался благотворительный сервис портала mos.ru. Сегодня 40 проверенных фондов принимают пожертвования через данный сервис и их количество продолжает расти. Оказывается поддержка тяжелобольным детям и взрослым, людям с особенностями здоровья, малоимущим, помогают бездомным животным.

Проект, направленный на сокращение потребления воды в Москве, жюри German Innovation Award признало одним из лучших умных сервисов для жизни в городе. Пользователи видят индивидуальную статистику расхода воды и могут сравнить ее со средними значениями по городу. Если показатели снижаются или, наоборот, заметно вырастают, сервис оповещает об этом.

Ранее у портала mos.ru появилось сообщество в Viber. В мессенджере будут публиковаться городские новости, также можно будет узнать о сервисах и услугах, которые предоставляются на сайте.