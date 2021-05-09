Более 280 тыс москвичей узнали сроки отключения горячей воды через онлайн-сервис mos.ru

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

В течение двух недель москвичи обратились к онлайн-сервису портала mos.ru более 280 тысяч раз, чтобы узнать сроки отключения горячей воды. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Сервис позволяет получить информацию по конкретному дому. Для этого достаточно ввести свой адрес в строке поиска. После на экране появляются даты и время отключения горячей воды. Сервис доступен также в мобильных приложениях "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы".

За последние три года возможностью узнать сроки отключения горячего водоснабжения воспользовались свыше 7,5 миллиона человек.

Те, кто зарегистрирован на портале, могут подписаться на уведомления в личном кабинете. Такая же функция доступна пользователям приложения "Госуслуги Москвы". В приложении "Моя Москва" даты отключения можно добавить в календарь.

Максимальный срок отключения горячей воды в Москве – 10 дней. За это время специалисты успевают провести профилактические работы на тепловых сетях и оборудовании системы теплоснабжения. В 2021 году отключения начнутся 11 мая.

Ранее Сергей Собянин рассказал о развитии услуг и сервисов на портале mos.ru. Он отметил, что в настоящее время пользователям портала доступно порядка 380 услуг, однако в планах перевести в электронный вид все услуги.