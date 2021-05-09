Более 280 тыс москвичей узнали сроки отключения горячей воды через онлайн-сервис mos.ru

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
В течение двух недель москвичи обратились к онлайн-сервису портала mos.ru более 280 тысяч раз, чтобы узнать сроки отключения горячей воды. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Сервис позволяет получить информацию по конкретному дому. Для этого достаточно ввести свой адрес в строке поиска. После на экране появляются даты и время отключения горячей воды. Сервис доступен также в мобильных приложениях "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы".
За последние три года возможностью узнать сроки отключения горячего водоснабжения воспользовались свыше 7,5 миллиона человек.
Те, кто зарегистрирован на портале, могут подписаться на уведомления в личном кабинете. Такая же функция доступна пользователям приложения "Госуслуги Москвы". В приложении "Моя Москва" даты отключения можно добавить в календарь.
Максимальный срок отключения горячей воды в Москве – 10 дней. За это время специалисты успевают провести профилактические работы на тепловых сетях и оборудовании системы теплоснабжения. В 2021 году отключения начнутся 11 мая.
Ранее Сергей Собянин рассказал о развитии услуг и сервисов на портале mos.ru. Он отметил, что в настоящее время пользователям портала доступно порядка 380 услуг, однако в планах перевести в электронный вид все услуги.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: