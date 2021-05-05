Собянин рассказал о развитии услуг и сервисов на портале mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Сергей Собянин рассказал, что электронными услугами на портале mos.ru воспользовались уже более 2 миллиардов раз. При этом в 2011 году на сайте можно было только оформить разрешение на работу такси, записать ребенка в первый класс и получить ЕПД для оплаты жилищно-коммунальных услуг, напомнил мэр на своем персональном сайте.

Собянин отметил, что электронные услуги предоставляются в Москве по определенным стандартам. В частности, они доступны для всех и удобны. В настоящее время на портале зарегистрированы уже более 13,9 миллиона человек, которые могут получить порядка 380 услуг.

Собянин сказал, что все городские услуги по возможности необходимо переводить в электронный вид. В идеале для получения услуг необходимо оформлять только электронное заявление. Все остальные документы будут запрашивать органы власти самостоятельно.



По словам мэра, необходимо закрывать "бумажные каналы". Новый подход позволит обеспечить равенство прав граждан, а также станет средством профилактики коррупции при оказании государственных услуг.

Чаще всего москвичи пользуются электронным дневником, второе и третье места делят прием показаний приборов учета воды и проверка автомобильных штрафов.



"А еще на портале mos.ru появилось несколько полезных сервисов, которые делают жизнь горожан интереснее и помогают решить важные общественные проблемы. Например, благотворительный сервис, с помощью которого можно помочь тем, кто нуждается в нашей поддержке. Недавно был создан первый в России городской централизованный сервис для поиска пропавших домашних животных", – отметил Собянин.

Он также добавил, что в будущем портал при помощи искусственного интеллекта будет самостоятельно подбирать пользователям необходимую помощь

"Электронные услуги не просто вошли в нашу жизнь. В действительности за эти годы произошла революция в отношениях между жителями и городскими властями. Из просителей, часами простаивающих в очередях, горожане превратились в клиентов, которым власти обязаны предоставить качественный сервис", – добавил мэр.

Он заключил, что электронные услуги экономят гражданам до 2 дней в год.

Ранее сообщалось, что москвичи, которые весной решили уехать на дачи, могут оплачивать коммунальные услуги, передавать показания счетчиков или зарегистрировать самоходную технику через портал mos.ru.

