Специалисты центров госуслуг провели более восьми тысяч консультаций для ветеранов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Более 24 тысяч звонков приняли сотрудники центров госуслуг "Мои документы" в рамках проекта "Москва – с заботой о ветеранах". Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Проект призван помогать тем, кто совершал героические подвиги во время войны. В частности, в 2019 году более 60 тысяч ветеранов в Москве получили индивидуальные сертификаты с указанием телефона личного помощника, который находится всегда на связи.

"Назначив встречу со специалистами, ветеран может оформить необходимые документы не выходя из дома. За два года работы программы сотрудники центров "Мои документы" получили более 24 тысяч звонков, провели более восьми тысяч консультаций и оказали свыше четырех тысяч услуг для участников проекта", – сказала Ракова.

Как сообщает портал мэра и правительства столицы, данный проект был запущен два года назад в преддверии Дня Победы.

Чаще всего ветераны обращались за оформлением и выдачей социальной карты, выдачей справок о городских и федеральных выплатах. Они также подавали документы для предоставления льгот на телефонную связь.

Ранее были подведены первые итоги работы волонтерского штаба Евгения Попова. За месяц работы поступило порядка 350 звонков и обработано 200 заявок. Помощь маломобильным, пожилым и одиноким людям оказывает почти сотня волонтеров.

