Больше 300 заявок за месяц поступило в волонтерский штаб Евгения Попова

Фото: Дарья Пыльцына

Подведены первые итоги работы волонтерского штаба Евгения Попова. За месяц работы поступило порядка 350 звонков и обработано 200 заявок. Помощь маломобильным, пожилым и одиноким людям оказывает почти сотня волонтеров.

"Все они – люди с активной жизненной позицией, абсолютно разного возраста – от студентов до пенсионеров. В большинстве своем это 30–45-летние москвичи", – говорится в сообщении. Добровольцы опекают ветеранов, устраивают эко-акции, выгуливают собак, доставляют продукты и лекарства, отвозят в больницы.

С 15 марта поликлиники перестали помогать с доставкой медикаментов на дом, и теперь значительную часть обращений составляют просьбы с их получением, а также покупкой продуктов. Популярны также просьбы вынести мусор, помочь по хозяйству. В числе самых востребованных – оплата квартиры онлайн, запись к врачу.

"Волонтерство – очень нужная, важная и непростая миссия. Это внутренняя потребность человека делать добро, которая не зависит от пандемии, погоды или еще каких-то условий. Волонтеры не делят людей по возрасту, образованию, идейным предпочтениям. Мы откликаемся на запросы всех без исключения жителей. В этом смысле волонтерство – мощный объединяющий формат", – сказал Евгений Попов.

По его словам, москвичи звонят не только с просьбой о помощи, но и с вопросами. Темы разные: реновация, благоустройство и прививочная кампания. Люди жалуются на различные недочеты и недостаток человеческого внимания.

Ранее журналист Евгений Попов предложил провести в Москве круглый стол по злободневным вопросам сохранения памятников истории и архитектуры столицы.