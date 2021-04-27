Тележурналист Попов: круглый стол объединит сторонников защиты культурного наследия

Фото: Мария Попова

Журналист Евгений Попов предложил провести в Москве круглый стол по злободневным вопросам сохранения памятников истории и архитектуры столицы.

По мнению Попова, в мероприятии могли бы принять участие представители департамента культурного наследия Москвы, а также историки, урбанисты и представители общественности.

Тележурналист отметил, что в настоящий момент многие здания, ставшие за годы символами истории, постепенно разрушаются.

"Мы можем потерять то, что составляет основу любой нации, – ее культурное наследие. Некоторые отданные в частные руки старинные усадьбы годами не реставрируются, ветшают. Попытки власти призвать к порядку нерадивых собственников часто заканчиваются ничем. Считаю, что необходимы более эффективные инструменты для предотвращения разрушения исторических зданий", – объяснил Попов.

На предстоящем круглом столе журналист предложил рассмотреть меру, согласно которой уникальные памятники должны быть внесены в реестр культурного наследия. Этот шаг позволил бы усилить контроль над реставрацией и сохранностью исторических объектов.

Кроме того, Попов выступил с идеей одобрить десятикратное увеличение штрафов за уничтожение или повреждение объектов культурного наследия. Также важной мерой он назвал упрощение изъятия объекта у нерадивого собственника или арендатора.

Ранее в апреле было объявлено о предстоящих реставрационных работах на шести объектах, расположенных на ВДНХ. Как сообщили на портале мэра и правительства Москвы, за последние 7 лет на территории выставочного комплекса привели в порядок 23 объекта.

