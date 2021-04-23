Масляную живопись середины XIX века отреставрировали на фасаде храма в Брюсовом переулке

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве специалисты завершили комплексную реставрацию масляной живописи на фасаде храма Воскресения Словущего на Успенском Вражке. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.
Стены фасада посадского храма XVII века, который признан объектом культурного наследия федерального значения, украшают живописные изображения апостолов-евангелистов Марка, Матфея, Луки и Иоанна, а также почитаемых в православии святых, среди которых Иустин Философ, Николай Чудотворец, пророк Елисей и пророк Илия.
"Реставраторы завершили восстановление монументальной живописи на фасаде храма Воскресения Словущего на Успенском Вражке. В ходе реставрационных работ специалисты выполнили укрепление красочного слоя и штукатурного основания, удалили масляные записи, восполнили утраты грунта, тонировали живопись. Сейчас все леса сняты, и жители могут полюбоваться историческими росписями. Следующим этапом будет реставрация интерьеров", – рассказал руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.
Специалисты также укрепили кирпичные стены, усилили конструкцию кровли и заменили ее покрытие. Также был восстановлен белокаменный цоколь церкви, отреставрированы дверные и оконные рамы. Кроме того, в рамках работ была обновлена позолота на крестах.
Ранее реставраторы обнаружили несколько исторических элементов во время исследований каменных палат дьяка Украинцева, которые являются объектом культурного наследия федерального значения. Отмечается, что обнаруженный декор полуколонн был скрыт под штукатуркой более поздних периодов ремонта.
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