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Культура

14:33

Мостовую башню отреставрировали на Измайловском острове

город культура

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

В Москве завершилась реставрация внешнего убранства и фасадов Мостовой башни царской усадьбы на Измайловском острове. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Финальной точкой стал подъем на высоту 32 метров и монтаж на вершине башни позолоченного медного орла, выполняющего роль флюгера. Конструкция орла сделана таким образом, что фигура птицы вращается по ветру, а венчающая его корона и крест остаются при этом статичны. Работа над его воссозданием продолжалась чуть менее года", – рассказал руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

По словам специалиста, украшение восстанавливали по уцелевшим фрагментам аналогичного орла с Сухаревой башни, а также по гравюрам, историческим справкам и фотографиям.

Непосредственно для самой башни реставраторы привели в порядок двери и ворота, окна, оконные решетки, отреставрировали белокаменный цоколь, крыльцо и козырьки над ними, а также лестницы и все декоративные элементы.

Особую сложность в работах представляли сохранение и воссоздание утраченных полихромных изразцов, символизирующих райский сад. Всего на Мостовой башне их было 384 – как оказалось, часть уже восстанавливали, но между третьими и вторыми ярусами были обнаружены подлинные образцы XVII века.

В ходе реставрации специалисты также обновили кладку стен фасадов башни и воссоздали историческую обмазку фасада.

Мостовая башня – объект культурного наследия федерального значения. Первое упоминание о строительстве этого сооружения и моста относится к 1673 году. Известно, что именно там впервые заседала Боярская дума.

Ранее в департаменте культурного наследия Москвы рассказали о подготовке к реставрации комплекса Симонова мужского монастыря на Восточной улице и колокольни храма во имя Святой Великомученицы Екатерины. Как уточнил глава ведомства Алексей Емельянов, сначала будут проведены необходимая экспертиза и согласования.

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