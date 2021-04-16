Найденные в Хлебном переулке артефакты XVII–XIX веков отреставрировали

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Археологи отреставрировали артефакты XVII–XIX веков, которые были обнаружены в 2020 году у дома 24 в Хлебном переулке, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Большая часть находок – это монеты, фрагменты печных изразцов, керамической и фарфоровой посуды.

"Найденные в прошлом году артефакты уже изучены и отреставрированы. Их очистили от загрязнений и коррозии. Теперь к передаче в собрание Музея Москвы подготовлена небольшая, но ценная коллекция из 33 предметов", – приводятся в материале слова руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова.

По мнению специалистов, интерес среди находок представляет накладка на личинку замка размером 27 на 18 сантиметров, сделанная из железа. В центре накладки имеется отверстие для ключа. Под ней заметны декоративные стержни, концы которых выполнены в виде цветочных бутонов. Специалисты отметили, что такого рода накладки для замков часто использовались для амбаров. Находка относится к концу XVII – началу XVIII века.

Также среди артефактов есть металлическая ручка от церковного ковша конца XVII столетия. Ручка имеет плоскую форму, а ее конец выполнен в виде креста. Также в коллекции есть донце фарфорового чайного блюдца XIX века.

В материале говорится, что в XVI веке на месте Хлебного переулка находилась Поварская слобода (или Кормовая). Там жили пекари, повара, а также люди других профессий, которые обслуживали царский двор.

Ранее столичные археологи обнаружили фрагменты церковных колоколов конца XVIII – начала XIX века недалеко от церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове. Специалисты отмечают, что на фрагментах остались надписи, при изучении которых специалисты постараются восстановить их историю. Вес первой находки составляет 13,8 килограмма, а второй – 2,5 килограмма.

