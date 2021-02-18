Столичные археологи обнаружили фрагменты церковных колоколов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Археологи обнаружили фрагменты церковных колоколов конца XVIII – начала XIX века недалеко от церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Хотя археологический сезон в столице официально не стартовал и сами раскопки начнутся с наступлением тепла, археологические наблюдения ведутся круглогодично. И вот специалисты уже нашли первый в 2021 году артефакт. Интересно, что осколки из бронзового сплава принадлежат разным колоколам", – рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Он подчеркнул, что на фрагментах остались надписи, при изучении которых специалисты постараются восстановить их историю. Глава Мосгорнаследия не исключил, что фрагменты остались после снова церкви Рождества Пресвятой Богородицы в 1928 году.

Емельянов подчеркнул, что вес первой находки составляет 13,8 килограмма, а второй – 2,5 килограмма. После изучения артефактов археологи планируют передать их в музейный фонд столицы.

Ранее сообщалось, что свыше 150 артефактов было обнаружено на территории Московского зоопарка при выполнении строительных работ. В коллекцию вошел самоварный ключ из цветного металла. Еще одна примечательная находка – детская фарфоровая кружка, на которой изображены играющие лисы.

Как отмечается, научная реставрация предметов конца XVIII – середины XX века заняла не один месяц. Артефакты передадут в музейный фонд.