На территории Московского зоопарка нашли археологические артефакты

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 150 артефактов было обнаружено на территории Московского зоопарка при выполнении строительных работ. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов, 152 артефакта передадут в музейный фонд.

"Среди находок можно отметить керамические изделия XVIII века, например, курительную трубку из красной глины, серебряную чайную ложку и фрагменты фарфоровой посуды", – отметил Емельянов.

В материале говорится, что также в коллекцию вошел самоварный ключ из цветного металла. Еще одна примечательная находка – детская фарфоровая кружка, на которой изображены играющие лисы.

Как отмечается, научная реставрация предметов конца XVIII – середины XX века заняла не один месяц. Специалисты очистили их от коррозии и множественных загрязнений с помощью специальных растворов. В будущем находки могут стать частью экспозиции столичных музеев.

Ранее археологические находки были обнаружены во время реставрации кинотеатра "Художественный" в столице. Речь идет об осколках старинной белоглиняной гладкой и красноглиняной поливной керамики и изделиях из стекла. Большинство найденных фрагментов керамики датировано XVII–XVIII веками, однако есть и осколки керамической посуды XVI, а также конца XIX и начала ХХ веков.