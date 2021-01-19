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Наука

18:55

Палеонтологи обнаружили окаменелость жука с сохранившимися гениталиями

наука

Фото: depositphotos/krugloff

Американские палеонтологи обнаружили окаменелость нового вида жука, в которой хорошо сохранились все детали строения гениталий насекомого. Возраст находки составляет около 50 миллионов лет, сообщает Papers in Palaeontology.

"Очень редко удается увидеть тонкие структуры внутренних гениталий. Такой уровень детализации мы обычно получаем у современных видов", – отметил аспирант кафедры энтомологии Дэниель Суонсон.

По словам ученых, возможность видеть гениталии жука помогает при определении места ископаемого насекомого на генеалогическом древе. Уточняется, что окаменелость является новым родом и видом жуков-убийц.

Ранее сообщалось, что более 15 тысяч артефактов нашли археологи в Москве за 2020 год. По словам главы департамента культурного наследия столицы Алексея Емельянова, работы проводились на территории усадьбы Измайлово, Хамовнических казарм, кинотеатра "Художественный", а также на улице Солянке.

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