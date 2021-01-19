Палеонтологи обнаружили окаменелость жука с сохранившимися гениталиями

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Американские палеонтологи обнаружили окаменелость нового вида жука, в которой хорошо сохранились все детали строения гениталий насекомого. Возраст находки составляет около 50 миллионов лет, сообщает Papers in Palaeontology.

"Очень редко удается увидеть тонкие структуры внутренних гениталий. Такой уровень детализации мы обычно получаем у современных видов", – отметил аспирант кафедры энтомологии Дэниель Суонсон.

По словам ученых, возможность видеть гениталии жука помогает при определении места ископаемого насекомого на генеалогическом древе. Уточняется, что окаменелость является новым родом и видом жуков-убийц.

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