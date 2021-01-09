Более 15 тыс археологических находок было обнаружено в столице в 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Более 15 тысяч артефактов нашли археологи в Москве за 2020 год. Об этом рассказал глава департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.
Он отметил, что работы проводились на территории усадьбы Измайлово, Хамовнических казарм, кинотеатра "Художественный", а также на улице Солянке.
По словам Емельянова, из-за пандемии в прошлом году масштабные раскопки не велись.
"Но на 889 объектах проводились археологические разведки и наблюдения. Благодаря этому сделано множество интересных находок, имеющих историческую и культурную ценность", – подчеркнул глава департамента.
Он заключил, что за 10 лет столичные археологи совершили порядка 60 тысяч находок.
Ранее археологические находки были обнаружены во время реставрации кинотеатра "Художественный" в столице. Речь идет об осколках старинной белоглиняной гладкой и красноглиняной поливной керамики и изделиях из стекла. Большинство найденных фрагментов керамики датировано XVII–XVIII веками, однако есть и осколки керамической посуды XVI, а также конца XIX и начала ХХ веков.
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