Клад с советскими деньгами нашли на маяке в Финском заливе

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На маяке на острове Большой Тютерс в Финском заливе обнаружен клад с 10 тысячами советских рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

"Начальник маяка, расположенного на острове Большой Тютерс в Финском заливе (Ленинградская область), в ходе ремонтных работ обнаружил клад – почти 10 тысяч рублей Государственного банка СССР", – говорится в сообщении округа.

В пресс-службе отметили, что были найдены купюры номиналом 10 и 25 рублей.

По предварительным данным, деньги могли находиться там около 50 лет, так как самая новая купюра датируется концом 1960-х годов.

Маяк на Большом Тютерсе входит в систему навигационного оборудования гидрографического района Ленинградской военно-морской базы.

Ранее сообщалось, что шотландский археолог-любитель Маруиш Степьен обнаружил предметы, относящиеся к бронзовому веку. В частности, он нашел меч, которому, по предварительным расчетам, около трех тысяч лет. Он находился в ножнах и был украшен ремнями и пряжками.