Мэр итальянского Марино нашел "клад", пролежавший в банке 30 лет

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В Италии власти города Марино случайно обнаружили "клад" из 50 слитков золота. Они пролежали в специальной банковской ячейке со времен чемпионата мира по футболу 1990 года. Об этом рассказал мэр города Карло Колицца.

"Признаюсь, когда я открыл две картонные коробки, наполненные золотом, то почувствовал себя мальчишкой, который нашел сокровища пиратов. Это был огромный, но приятный сюрприз! На самом деле, в этой истории есть что-то необыкновенное", – приводит РИА Новости слова мэра.

История слитков начинается 30 лет назад. На XIV чемпионате мира по футболу, который проводила Италия, у хозяев мундиаля не было сомнений в своей победе. Однако сборная завоевала бронзу.

Тем не менее итальянское "золото мундиаля" было отчеканено в Марино. Тогдашний мэр города Джулио Сантарелли намеревался в ходе торжественной церемонии в муниципалитете лично вручить игрокам, тренерам и техническим специалистам команды небольшие слитки золота 750-й пробы весом 25 граммов каждый.

Однако тренер команды не позволил главе отвлекать игроков от тренировок. Так, ценные подарки оказались в ячейке местного банка, оформленной на мэрию Марино.

В наши дни об этой истории стало известно совершенно случайно, когда Сантарелли поведал ее в интервью одной газете. Действующий мэр, узнав о случившемся, запросил соответствующую информацию.

"Каково же было наше удивление, когда мы не нашли никаких бумаг, связанных со слитками. Тогда я обратился в местное отделение Banca di Credito Cooperativo, и вскоре мне сказали, что банковская ячейка действительно существует. Это было поразительно. Четыре года назад я был избран мэром Марино, но никогда ничего даже не слышал об этой истории. В итоге вместе с сотрудниками банка мы под видеозапись открыли ячейку и обнаружили в ней две картонные коробки. Я вскрыл их, и там оказались 50 белых коробочек со слитками, на каждом из которых было выбито имя человека, которому предназначался подарок", – поделился Колицца.

Теперь итальянцы решат, как распорядиться находкой: вручить ли слитки футболистам ЧМ-1990 или продать их и передать вырученные средства нуждающимся.

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