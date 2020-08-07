Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

11:07

Мэр итальянского Марино нашел "клад", пролежавший в банке 30 лет

общество спорт

Фото: depositphotos/ras-slava

В Италии власти города Марино случайно обнаружили "клад" из 50 слитков золота. Они пролежали в специальной банковской ячейке со времен чемпионата мира по футболу 1990 года. Об этом рассказал мэр города Карло Колицца.

"Признаюсь, когда я открыл две картонные коробки, наполненные золотом, то почувствовал себя мальчишкой, который нашел сокровища пиратов. Это был огромный, но приятный сюрприз! На самом деле, в этой истории есть что-то необыкновенное", – приводит РИА Новости слова мэра.

История слитков начинается 30 лет назад. На XIV чемпионате мира по футболу, который проводила Италия, у хозяев мундиаля не было сомнений в своей победе. Однако сборная завоевала бронзу.

Тем не менее итальянское "золото мундиаля" было отчеканено в Марино. Тогдашний мэр города Джулио Сантарелли намеревался в ходе торжественной церемонии в муниципалитете лично вручить игрокам, тренерам и техническим специалистам команды небольшие слитки золота 750-й пробы весом 25 граммов каждый.

Однако тренер команды не позволил главе отвлекать игроков от тренировок. Так, ценные подарки оказались в ячейке местного банка, оформленной на мэрию Марино.

В наши дни об этой истории стало известно совершенно случайно, когда Сантарелли поведал ее в интервью одной газете. Действующий мэр, узнав о случившемся, запросил соответствующую информацию.

"Каково же было наше удивление, когда мы не нашли никаких бумаг, связанных со слитками. Тогда я обратился в местное отделение Banca di Credito Cooperativo, и вскоре мне сказали, что банковская ячейка действительно существует. Это было поразительно. Четыре года назад я был избран мэром Марино, но никогда ничего даже не слышал об этой истории. В итоге вместе с сотрудниками банка мы под видеозапись открыли ячейку и обнаружили в ней две картонные коробки. Я вскрыл их, и там оказались 50 белых коробочек со слитками, на каждом из которых было выбито имя человека, которому предназначался подарок", – поделился Колицца.

Теперь итальянцы решат, как распорядиться находкой: вручить ли слитки футболистам ЧМ-1990 или продать их и передать вырученные средства нуждающимся.

Ранее Мэдисон Купер из американского штата Мэн нашла потерянное кольцо на стебле чеснока. Фамильную драгоценность от бабушки девушка потеряла во время работы на участке.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать