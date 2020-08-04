Потерянное фамильное кольцо обнаружили на стебле чеснока

09:25
Фото: youtube.com/NEWS CENTER Maine
Мэдисон Купер из американского штата Мэн нашла потерянное кольцо на стебле чеснока, передает портал "Мир 24".
Фамильную драгоценность от бабушки девушка потеряла во время работы на участке. Спустя девять месяцев украшение нашла преподавательница девушки во время сбора урожая. Она обратила внимание на стебель чеснока, на котором что-то блестело. Оказалось, что растение проросло прямо через кольцо.
Ранее сообщалось, что во Франции дети обнаружили в доме дедушки два килограммовых слитка золота. Необычная находка была найдена во время игры. Дети захотели соорудить из простыней домик, на что отец им посоветовал взять бабушкино постельное белье, где и было найдено золото.
В марте был найден горшок с 505 золотыми монетами во время ремонта в храме Джамбукешварар в Индии. Есть сведения, что клад принадлежит принцу Чоле Котченганнане, которого называли принцем с красными глазами. Он же и возвел храм Джамбукешварар 1 800 лет назад, который с того времени неоднократно подвергался реконструкции.
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