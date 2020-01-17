Редкий изумруд нашли в Свердловской области

Фото: правительство Свердловской области

На Мариинском прииске в Свердловской области был найден изумруд весом 0,5 килограмма и стоимостью 55 тысяч долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Уточняется, что найденный камень является очень редким, поскольку он относится к первой категории. Изумруд обнаружили на глубине 260 метров. В настоящее время руководство предприятия рассматривает вопрос о премировании работников, которые достали уникальный изумруд.

Ранее на Мариинском прииске нашли изумруд весом 1,6 килограмма. Камень подняли работники очистного забоя. В администрации заявили, что изумруд дошел до нас "практически в первозданном виде, что является признаком его редкости и уникальности.

Полупрозрачный светло-зеленый камень оценили сотрудники Гохрана. Как отметили эксперты, по качеству он относится ко второму сорту, цветность вторая. По предварительной оценке, стоимость минерала превышает четыре миллиона рублей.

