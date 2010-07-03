На Урале нашли крупнейший изумруд за 30 лет

Фото: департамент информационной политики Свердловской области
Изумруд весом 1,6 килограмма нашли на Мариинском прииске в Свердловской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию региона.
"Это крупнейшая находка за последние почти 30 лет. Изумруд весом более 2 килограммов был обнаружен в 1990 году, с тех пор самым большим – 1540 граммов – был камень, найденный в 2018 году", – сказано в сообщении.
Камень подняли работники очистного забоя на-гора. В администрации заявили, что изумруд дошел до нас "практически в первозданном виде – грани ровные, оконтурены слюдяной рубашкой", что является признаком его редкости и уникальности.
Изумруд нашли в шахте на глубине 260 метров, он уникален своими размерами и формой. Специалисты отнесли минерал ко второй категории, а по сорту – к третьей. Его цена вместе с россыпью драгоценных камней, добытой на прииске, составит 32 миллиона рублей. Бригаде рабочих пообещали выписать премию.
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