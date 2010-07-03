Алмаз в 72 карата добыли в Лесото

Редкий желтый алмаз массой 72 карата обнаружен в Лесото, сообщает News24. Это уже третий крупный самородок, который добыт на руднике Ликобонь в горах Малути на северо-западе королевства. За последний год там нашли алмазы в 46, 70 и 326 каратов.
Королевство Лесото в последнее время превратилось в главного поставщика крупных и особо крупных алмазов. В 2018 году в стране обнаружили алмаз массой 910 каратов. Это был пятый по размерам алмаз в истории.
Более крупные камни, которые когда-либо были найдены, – это "Куллинан" (3106 каратов), "Наш свет" (1109 каратов), "Эксельсиор" (995 каратов) и "Звезда Сьерра-Леоне" (968 каратов). Крупнейший из них был обнаружен в 1905 году недалеко от Претории в Южной Африке. Правительство Трансвааля подарило его британскому монарху Эдуарду VII в знак благодарности за предоставление колонии самоуправления по окончании Англо-бурской войны.
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