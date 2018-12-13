Российские ученые предложили новый способ поиска алмазов

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Новый способ поиска алмазов, расположение которых нельзя определить традиционными методами, предложили российские ученые. Технология подразумевает бурение нескольких скважин и пропуск сейсмических волн между ними, сообщают "Известия".
Особенности распространения сейсмических волн укажут координаты кимберлитовых трубок. Испытать в реальных условиях новый метод планируют на тестовом кимберлитовом объекте в Западной Якутии в марте 2019 года. Почти все оборудование для исследований и программное обеспечение для обработки полученной информации сделано в России.
На первой стадии геологи пробурят скважины глубиной до 130 метров. Расстояние между скважинами составит 250 метров. Затем в одну из них поместят электроимпульсный излучатель упругих колебаний, а в другую – датчики, фиксирующие испускаемые ими волны.
"Для создания объемной модели подземного пространства измерения планируется делать на разных глубинах – пара излучатель-датчик будет перемещаться по скважинам с шагом два–четыре метра", – сказал главный геофизик Вилюйской геологоразведочной экспедиции "Алроса" Евгений Гончаров.
Скорость прохождения сейсмических колебаний через кимберлитовые трубки будет отличаться от скорости их распространения в других породах. Эта разница должна открыть расположение алмазных месторождений.
Ранее стало известно, что в России создадут батискаф для спуска на дно Марианской впадины в 2019 году. В настоящее время формируется расширенное техническое задание и ведется поиск поставщиков основных видов комплектующих и оборудования. Вторым шагом будет технический эскизный проект.
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