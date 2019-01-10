В Минфине рассказали о подмене природных бриллиантов

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Подмена природных бриллиантов синтетическими алмазами на мировом рынке приняла массовый характер. По данным Минфина России, каждый пятый камень на рынке не является настоящим. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Вброс "синтетики", наверное, уже носит массовый характер, и есть экспертные оценки, что этот объем достигает свыше 20% камней, которые продаются после огранки", – сказал он, передает РИА Новости.

Моисеев отметил, что крупнейшие бренды обеспокоены этой проблемой. Тем более компании ненамеренно оказались жертвами такой подмены и не смогли вовремя ее выявить. При этом, пояснил он, синтетические алмазы вполне можно считать настоящими, так как по сути – это тот же камень, просто он был получен искусственным путем.

Сейчас в России разрабатывается система маркировки драгоценных камней и металлов. Планируется, что все изделия с бриллиантами будут получать бирку с двухмерным кодом, помогающим определить подлинность камня.