Самый дорогой российский бриллиант продали на аукционе

Алмазодобывающая компания "Алроса" продала на аукционе самый дорогой российский бриллиант. Об этом сообщается на сайте компании.

"По совокупным качественным характеристикам он не имеет аналогов в истории России − это самый чистый и дорогой бриллиант, когда-либо ограненный в нашей стране, вершина мастерства русских огранщиков", – говорится в сообщении.

Бриллиант "Династия" − огранки Triple Exсellent (самое высокое качество огранки), традиционной круглой формы с 57 гранями, весом 51,38 карата и с качественными характеристиками D, VVS1.

Это был последний из пяти камней коллекции "Династия". Общая сумма выручки компании составила около десяти миллионов долларов.

Все пять бриллиантов были созданы из одного алмаза "Романовы" весом в 179 карат, добытого в 2015 году на кимберлитовой трубке "Нюрбинская" в Якутии. Четыре других камня получили имена династий, внесших свой вклад в развитие ювелирного дела в России: "Шереметевы", "Орловы", "Воронцовы" и "Юсуповы".

В феврале 2018 года на месторождениях компании "Алроса" в Якутии были найдены сразу два алмаза редкой величины. Камни обнаружили на трубке "Юбилейная" Айхальского горно-обогатительного комбината. Масса драгоценных камней составляет соответственно 97,92 и 85,62 карата.

Алмазы имеют форму октаэдра. Они прозрачные, с желтоватым оттенком и небольшими включениями.

Открытая в 1975 году трубка "Юбилейная" входит в перечень самых крупных коренных месторождений алмазов не только на территории Якутии, но и за рубежом.

В конце 2017 года на шахте Летсенг в африканском Лесото добыли один из самых крупных алмазов в истории массой 910 карат. Этот алмаз стал пятым по размерам в мире. Точная цена драгоценного камня неизвестна, однако, по некоторым данным, она может превысить 50 миллионов долларов.