Драгоценные камни на 15 млн рублей изъяли в Москве

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Спецслужбы и таможенники изъяли в столичной фирме партию драгоценных несертифицированных камней на 15 миллионов рублей, сообщает "Интерфакс".

ФСБ и ФТС проводили проверку соблюдения требований законодательства в области производства, использования и обращения драгоценных металлов и изделий из них в помещении, арендатором которого является компания "Парнаса".

Они обнаружили 169 природных драгоценных камня, в том числе бриллианты, сапфиры, рубины, топазы, изумруды и аметисты. При этом представители компании не предоставили документы, подтверждающие законность ввоза драгоценностей с сертификатами GIA на таможенную территорию Евразийского экономического союза, а также законность их приобретения, нахождения и хранения.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота природных драгоценных камней. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления и лица, к нему причастные.