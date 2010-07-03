В МВД опровергли проведение проверки после пропажи бриллианта-вещдока

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В столичном главке МВД опровергли информацию о проверке в отношении полицейских по факту хищения бриллианта стоимостью 15 миллионов рублей, сообщает РИА Новости.

"Никаких проверок в отношении сотрудников полиции, связанных с якобы хищением и попыткой продажи данного драгоценного камня, не проводится", – заявили в правоохранительных органах.

Драгоценный камень, изъятый в рамках уголовного дела, находился в одном из подразделений ГУ МВД России по Москве на хранении. В марте 2018 года после экспертизы он был приобщен к материалам дела как вещдок.

В СМИ писали, что бриллиант после пропажи могли вернуть на черный рынок.