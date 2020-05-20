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Общество

17:27

Во Франции дети в доме у дедушки нашли золотые слитки

общество за рубежом

Фото: ТАСС/Boris Roessler/DPA

Во Франции дети обнаружили в доме дедушки два килограммовых слитка золота, передает телеканал BFMTV.

Слитки золота на сумму около 100 тысяч евро дети нашли во время игры. Они захотели соорудить из простыней домик, на что отец им посоветовал взять бабушкино постельное белье, где и было найдено золото.

"Отец посоветовал им взять бабушкино постельное белье, которое лежало в неиспользуемой комнате. Но вместо стебельков лаванды, как это обычно было принято, дети нашли между простыней что-то тяжелое", – сообщил телеканал.

После необычной находки семья отправилась к эксперту, который сообщил, что слитки были приобретены в 1967 году. Слитки семья намерена выставить на продажу 16 мая. Один слиток они намерены продать за 52–54 тысячи евро.

В марте был найден горшок с 505 золотыми монетами во время ремонта в храме Джамбукешварар в Индии. Есть сведения, что клад принадлежит принцу Чоле Котченганнане, которого называли принцем с красными глазами. Он же и возвел храм Джамбукешварар 1 800 лет назад, который с того времени неоднократно подвергался реконструкции.

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