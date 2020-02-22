Свыше 3 тысяч тонн золота обнаружили в Индии

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В Индии обнаружили запасы золота, в пять раз превышающие золотой резерв страны, равный 626 тоннам, передает РИА Новости.

В рудниках округа Сонбхадра на востоке штата Уттар-Прадеш геологи нашли около 3,5 тысячи тонн драгоценной руды. Стоимость найденного золота оценивается в 12 триллионов рупий.

В случае если подобные оценки подтвердятся, то Индия займет вторую строчку рейтинга по объему золотых запасов в мире, сместив Германию. Лидером такого списка являются Соединенные Штаты – там насчитывается 8133,5 тонны.

Ранее сообщалось, что Россия укрепила позицию в рейтинге мировых запасов золота. По итогам 2019 года наше государство осталось на пятом месте списка.