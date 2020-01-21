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Экономика

21 января, 11:35

Россия укрепила позицию в рейтинге мировых запасов золота

экономика финансы

Фото: depositphotos/ras-slava

Россия по итогам 2019 года осталась на пятом месте мирового рейтинга по запасам золота в резервах. При этом РФ увеличила свой отрыв от КНР, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка.

Как уточняется, ЦБ за прошлый год нарастил резервы золота на 159 тонн – до 2 270,56 тонны. Для пополнения золотовалютных резервов драгоценный металл закупался в течение года.

Однако разрыв по величине запасов между Россией и лидерами мирового рейтинга все еще значительный: у США – 8 133,5 тонны, у Германии – около 3 370 тонн. У Италии – 2 452 тонны, а у Франции – 2 436 тонн. Запасы этих стран годами не меняются. Затем идут Россия и Китай, а седьмое место занимает Швейцария.

В первом квартале 2019 года Россия закупила рекордное количество золота. Резервы увеличены на 145,5 тонны, что на 68% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее сообщалось, что Центробанк увеличил объемы закупки золота для своих золотовалютных резервов.

Весной 2018 года Банк России, по данным Bloomberg, начал избавляться от бумаг США, чтобы увеличить закупку драгоценного металла. Отмечалось, что из-за этого появились слухи о том, что Москва планирует защититься от санкций США.

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