В Британии обеспокоились рекордными закупками золота Россией

В первом квартале текущего года Россия закупила рекордное количество золота. Резервы увеличены на 145,5 тонны, что на 68% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает News.ru.
Закупка такого объема золота является для мирового сообщества "плохим знаком". Такое мнение приводит Daily Express.
Россия, как отмечает британская газета, накапливает золотовалютные резервы, при этом уменьшает вложения в ценные бумаги США, а также пытается уменьшить зависимость от доллара.
Как предполагает издание, это может быть свидетельством того, что Россия стремится защититься от вероятного кризиса мировой экономики.
Ранее сообщалось, что Центробанк увеличил объемы закупки золота для своих золотовалютных резервов.
Весной 2018 года Банк России, по данным Bloomberg, начал избавляться от бумаг США, чтобы увеличить закупку драгоценного металла. Отмечалось, что из-за этого появились слухи о том, что Москва планирует защититься от санкций США.
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