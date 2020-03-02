В Индии нашли сокровища "принца с красными глазами"

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Горшок с 505 золотыми монетами был найден во время ремонта в храме Джамбукешварар в Индии, сообщает OpIndia.

Во время работ специалисты нашли медный горшок, который был запечатан. Предмет располагался на глубине двух метров возле стен святилища Ахиландешвари. Сокровище обнаружили приехавшие на место археологи, которые распечатали горшок.

Считается, что клад зарыт более тысячи лет назад. Есть сведения, что он принадлежит принцу Чоле Котченганнане, которого называли принцем с красными глазами. Он же и возвел храм Джамбукешварар 1800 лет назад, который с того времени неоднократно подвергался реконструкции.

Ранее в Израиле обнаружили ханаанский храм, который сохранился с XII века до нашей эры. В храме были найдены шесть сохранившихся колонн.

В Египте же недавно были найдены 83 захоронения, которые датировали первой половиной IV тысячелетия до нашей эры.