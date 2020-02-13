В Египте нашли более 80 древних захоронений

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Египетские археологи обнаружили 83 захоронения, относящихся к первой половине IV тысячелетия до нашей эры. Захоронения расположены в районе Умм аль-Хальджан провинции Дакахлия, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Находки представляют собой вырубленные в камне овальные ямы с глиняными гробами, в которых покоятся погребальные аксессуары. Гробницы принадлежат цивилизации Нижнего Египта.

Количество захоронений доказывает интенсивность заселения территории пять тысяч лет назад. В ближайшее время археологи надеются обнаружить новые следы древней цивилизации.

Ранее в Египте нашли хранилище артефактов, которое было скрыто от всех в течение 60 лет. О сокровищах власти узнали благодаря появившейся информации о планах грабителей вскрыть тайник.