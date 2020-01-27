В Египте благодаря ворам было найдено хранилище мумий

17:53
Фото: facebook.com/moantiquities
Египетскими органами безопасности было найдено хранилище артефактов, которое было скрыто от всех в течение 60 лет. О сокровищах власти узнали благодаря появившейся информации о планах грабителей вскрыть тайник, сообщает РИА Новости.
Сотрудники госбезопасности вместе с туристической полицией, получив наводку, что в районе города Сакара к югу от Каира некие злоумышленники планируют ограбить хранилище исторических ценностей, организовали расследование.
В результате проверки было найдено ранее не изученное хранилище артефактов рядом с гробницей сановника Древнего Египта Птаххотепа I в Сакаре. Как отмечают специалисты, тайник не был занесен в реестр хранилищ министерства по делам памятников древности.
Как утверждают эксперты, открытое хранилище представляет собой две комнаты, которые примыкают к гробнице. Комнаты имеют деревянные двери, на одной из которых была найдена подпись контролера, закрывшего ее в 1960 году. Среди артетефактов, найденных в хранилище, значатся 12 саркофагов с мумиями, а также различные исторические предметы высокой ценности.
О мере наказания для воров, которые планировали ограбление, пока не сообщается.
Ранее стало известно, что на юго-западе Крымского полуострова археологи во время раскопок одного из захоронений обнаружили скифские изделия из драгоценных металлов. В настоящее время артефакты направлены на обработку и будут представлены позже.
Еще одно крупное открытие совершили китайские археологи, которые обнаружили 200 глиняных воинов в китайской провинции Шэньси. Отмечается, что именно на этой территории ранее нашли первую подземную терракотовую армию.
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