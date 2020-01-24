Российские археологи исследовали древнюю стоянку в Приэльбрусье

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Археологи из России представили первые результаты раскопок древней стоянки охотников на территории Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает RT.

Стоянка, которая получила название навес Псытуаже, была найдена вблизи горы Эльбрус в 2018 году. "Мы обнаружили новую, никем не потревоженную стоянку. Памятников, которые позволяют изучить новый шаг в эволюции человека, очень мало", – отметили ученые.

По словам археологов, древние охотники выбрали самое удачное место для стоянки. В долине находятся источники качественного цветного кремния и выходы магматической горной породы – обсидиана. Из этих материалов древние люди изготавливали примитивные орудия и инструменты.

Ученые намерены продолжать раскопки. Они хотят изучить, как вулканическая активность Эльбруса повлияла на жизнь людей и их адаптацию к происходившим изменениям климата.

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