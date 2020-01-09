Археологи обнаружили в Москве стоянку древних рыбаков

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные археологи обнаружили в Китайгородском проезде в Москве фрагменты лепных керамических сосудов с орнаментом, который относится к эпохе неолитической Льяловской культуры. Об этом сообщает ТАСС.

"Обнаруженные фрагменты керамики могут свидетельствовать о том, что когда-то здесь была стоянка древних рыбаков. Сейчас эту версию изучают специалисты. Пока рано судить о том, имеет ли материал местное происхождение или был намыт водой", – заявил глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Работы проводились на территории бывшего Воспитательного дома. С ноября 2019 года здесь обнаружили более 900 артефактов. Возраст находок разнится – с XII по XX век. Археологи извлекли из земли косметические банки, подковы, изразцы, пули и много других необычных предметов.

Воспитательный дом в Китайгородском проезде признан объектом культурного наследия федерального значения. Комплекс планируют отремонтировать. Предварительно вблизи от здания оценивают историческую застройку и прилегающую территорию.

