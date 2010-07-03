Археологи проконтролируют все земляные работы у "Соловья"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко

Археологические наблюдения будут вестись во время всего периода проведения земляных работ на территории киноцентра "Соловей". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Мосгорнаследие.

Уточняется, что специалисты ведут наблюдения, а не раскопки.

"Необходимость в проведении раскопок возникает тогда, когда строительные работы проводятся на достаточной глубине, чтобы непосредственно затрагивать культурные слои. Пока на данной территории такие работы не проводились", – говорится в сообщении.

Как отмечается, в зоне плотной застройки ранние средневековые слои не сохраняются, но в переотложенный слой могли попасть артефакты того времени.

"Поэтому все работы сопровождаются археологическими наблюдениями. Пока ранних артефактов найдено не было", – отметили в Мосгорнаследии.

В пресс-службе уточнили, что в данный момент археологи каждый день осматривают строительную площадку и делают фотофиксацию.

Киноцентр "Соловей" был построен в 1989 году по проекту архитекторов Владимира Гинзбурга и Юлия Филлера. Известно, что здание выполнено в стиле советского модернизма. Вопрос о признании киноцентра "Соловей" на Красной Пресне объектом культурного наследия планировалось обсудить на Общественном совете при Мосгорнаследии.

Позднее на совместном заседании профильных комиссий Общественной палаты Москвы объявили, что киноцентр "Соловей" нельзя признать объектом культурного наследия. По закону, чтобы внести его в список, должно пройти не менее 40 лет. А с тех пор как построили здание на Красной Пресне, прошло лишь 30 лет.

За это время на счету "Соловья" 325 тысяч сеансов. Показывали даже те картины, которые из других кинотеатров давно ушли. Контент, по словам экспертов, был обширным.

2 декабря в кинотеатре прошел последний сеанс. Посетителям бесплатно показали картину Чарли Чаплина "Великий диктатор".

4 декабря здание киноцентра начали сносить. Предполагается, что работы по сносу "Соловья" на Дружинниковской улице завершат до марта.

В ноябре в СМИ появилась информация, что на территории кинотеатра могут появиться 17-этажная гостиница и культурно-досуговый комплекс с бассейном и офисными помещениями. Концепция проекта нового здания на Дружинниковской, доме 15, была опубликована на сайте компании ООО "Стандартпроект", которая является автором проекта и генеральным проектировщиком отеля на Пресне.

В компании "Стандартпроект" Москве 24 подтвердили, что здание на Дружинниковской улице, доме 15, проектируется, при этом отметили, что с заказчиком – АО "Киноцентр" – подписано соглашение о неразглашении подробностей. Судя по предварительным проектным решениям, гостиничный комплекс будет состоять из двух частей – нижней, стилобатной, части и здания гостиницы с номерами.