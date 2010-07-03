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Культура

00:34

Киноцентр "Соловей" провел последний киносеанс

культура город

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Один из крупнейших кинотеатров России, СНГ и Восточной Европы – 24-зальный киноцентр "Соловей" на Дружинниковской улице в центре Москвы – провел последний кинопоказ. Об этом передает ТАСС.

"Для прощального сеанса мы выбрали для Вас картину Чарли Чаплина "Великий диктатор" – фильм, с которого 1 марта 1989 года началась история вашего киноцентра. Показ бесплатный", – рассказали в пресс-службе киноцентра.

Отмечалось, что показ стартовал 1 декабря 2019 года в 20:20 в XI зале. Последний сеанс стал 325168-м по счету.

Киноцентр "Соловей" был построен в 1989 году по проекту архитекторов Владимира Гинзбурга и Юлия Филлера. Известно, что здание выполнено в стиле советского модернизма.

Вопрос о признании киноцентра "Соловей" на Красной Пресне объектом культурного наследия планировалось обсудить на Общественном совете при Мосгорнаследии. Об этом ранее передавало Агентство "Москва", ссылаясь на заявление главы ведомства Алексея Емельянова.

"Здание построено в 1989 году. Все мы понимаем, чтобы принять его как объект культурного наследия, должно пройти не менее 40 лет, тем не менее вопрос острый и его можно обсудить на нашем Общественном совете", – подчеркивал Емельянов.

Позднее на совместном заседании профильных комиссий Общественной палаты Москвы объявили, что киноцентр "Соловей" нельзя признать объектом культурного наследия. По закону, чтобы внести его в список, должно пройти не менее 40 лет. А с тех пор, как построили здание на Красной Пресне, прошло лишь 30 лет.

"Соловей" не могут признать объектом культурного наследия

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