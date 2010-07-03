"Соловей" могут признать объектом культурного наследия

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Вопрос признания киноцентра "Соловей" на Красной Пресне объектом культурного наследия могут обсудить на Общественном совете при Мосгорнаследии, сообщил глава ведомства Алексей Емельянов на совместном заседании двух комиссий Общественной палаты Москвы.

"Здание построено в 1989 году. Все мы понимаем, чтобы принять его как объект культурного наследия, должно пройти не менее 40 лет, тем не менее вопрос острый и его можно обсудить на нашем Общественном совете", – цитирует Емельянова Агентство "Москва".

Заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов, в свою очередь, отметил, что нужно искать правильные формы участия в дискуссии людей, которые отстаивают здание.

Киноцентр был построен в 1989 году. В нем находится 24 зала. В октябре 2018 года собственник здания, АО "Киноцентр", получил разрешение на строительство гостиницы.

Расположенный в Краснопресненском районе столицы киноцентр планировали закрыть 15 ноября. Впоследствии дату закрытия перенесли на 2 декабря.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов ранее заявил, что проект застройки территории кинотеатра "Соловей" могут переформатировать.

