Закрытие кинотеатра "Соловей" в столице перенесли

06:29
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Закрытие киноцентра "Соловей" перенесли с 15 ноября на 2 декабря. Соответствующие объявления расклеили в самом киноцентре.
Ранее датой закрытия "Соловья" называли 15 ноября. Отмечалось, что после этой даты сеансов не будет, а о перспективах работы ничего не известно. В "Соловье" также появилось подобие стена памяти, на которой посетители оставляют воспоминания о проведенном в кинотеатре времени и сожалеют о его закрытии.
Киноцентр был построен в 1989 году. В нем находится 24 зала. В октябре 2018 года собственник здания, АО "Киноцентр", получил разрешение на строительство гостиницы. Проект вызвал протесты многих москвичей, деятелей культуры и политиков. Против сноса кинотеатра на Дружинниковской улице, владение 15 прошел согласованный митинг.
Бенефициары АО "Киноцентр" официально не раскрываются. По данным газеты "Ведомости", строить апартаменты собираются бывшие акционеры банка "Хованский". При этом указывается, что финансировать строительство собирается Промсвязьбанк. Разрешение на возведение объекта выдано до сентября 2021 года.
Ранее стало известно, что новый районный центр появится на месте демонтированного здания кинотеатра "Баку" в районе Аэропорт на севере Москвы.
Киноцентр "Соловей" на Красной Пресне должен закрыться 15 ноября
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: