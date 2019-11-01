Закрытие кинотеатра "Соловей" в столице перенесли

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Закрытие киноцентра "Соловей" перенесли с 15 ноября на 2 декабря. Соответствующие объявления расклеили в самом киноцентре.

Ранее датой закрытия "Соловья" называли 15 ноября. Отмечалось, что после этой даты сеансов не будет, а о перспективах работы ничего не известно. В "Соловье" также появилось подобие стена памяти, на которой посетители оставляют воспоминания о проведенном в кинотеатре времени и сожалеют о его закрытии.



Киноцентр был построен в 1989 году. В нем находится 24 зала. В октябре 2018 года собственник здания, АО "Киноцентр", получил разрешение на строительство гостиницы. Проект вызвал протесты многих москвичей, деятелей культуры и политиков. Против сноса кинотеатра на Дружинниковской улице, владение 15 прошел согласованный митинг.

Бенефициары АО "Киноцентр" официально не раскрываются. По данным газеты "Ведомости", строить апартаменты собираются бывшие акционеры банка "Хованский". При этом указывается, что финансировать строительство собирается Промсвязьбанк. Разрешение на возведение объекта выдано до сентября 2021 года.

Ранее стало известно, что новый районный центр появится на месте демонтированного здания кинотеатра "Баку" в районе Аэропорт на севере Москвы.