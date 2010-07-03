Киноцентр "Соловей" на Красной Пресне закроется 15 ноября

19:46
Киноцентр "Соловей" на Дружинниковской улице в Москве закроется 15 ноября. Об этом сообщили в кассах киноцентра.
"Кинотеатр работает до 15 ноября. После сеансов нет, мы закрываемся. <...> Мы еще пока здесь, на перспективу ничего не известно", – передает ТАСС.
Ранее представители ресторанов, расположенных в здании, сообщили, что заведения работают до 15 ноября.
Киноцентр "Соловей" был построен в 1989 году. В нем находится 24 зала. В октябре 2018 года собственник здания, АО "Киноцентр", получил разрешение на строительство гостиницы по адресу: Дружинниковская улица, владение 15. Спустя два месяца после этого прошел согласованный митинг против сноса кинотеатра.
В конце декабря 2018 года в СМИ появились данные, что проектом может заняться группа "ПИК". В компании заявили, что отказались от такого приобретения.
Сергей Собянин взял на контроль ситуацию, связанную с возможным строительством гостиницы на месте "Соловья". По данным СМИ, проект застройки территории киноцентра рассматривался на заседании архсовета Москвы и направлен на доработку.
Собственник "Соловья" ранее согласился пересмотреть проект строительства гостиницы и по возможности сохранить кинопоказы. Он заявил, что строительство гостиницы с культурно-досуговым комплексом на месте киноцентра является законным.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что застройщик имеет все разрешающие документы на возведение апартаментов на месте киноцентра. Он отметил, что публичные слушания по этому вопросу проводились еще в 2009 году.
Что появится на месте киноцентра "Соловей"
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