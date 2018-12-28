Столичные власти и инвесторы ведут переговоры о кинотеатре "Соловей"

Фото: Агентство Москва/Авилов Александр

Столичные власти и инвесторы находятся в стадии переговоров по поводу здания кинотеатра "Соловей". Об этом сообщает агентство "Интерфакс", приводя слова министра культуры Владимира Мединского.

Кинотеатр "Соловей" на Дружинниковской улице, 15, собираются сносить. На его месте хотят построить гостиницу с центром культуры и досуга. Мединский сообщил, что обсуждал этот вопрос с мэром Москвы.

"Мы обсуждали эту историю с мэром Москвы, лично. Сергей Семенович с большим вниманием относится к этой теме, держит ее на личном контроле. Но дело в том, что весь пакет разрешительных документов был сформирован за несколько лет до вступления в должность Собянина. Это очень старая история. Все эти годы стройка не приобрела масштабов только потому, что правительство Москвы подходило к этому делу очень осмотрительно и осторожно", – пояснил министр.

Инвесторы находятся "в своем" праве, подчеркнул министр культуры. Их права были приобретены больше 10 лет назад. Застройщик – "Акционерное общество "Киноцентр" – ранее получил разрешение построить на месте кинотеатра "Соловей" апартаменты. Общая площадь планируемого здания превышает 80 тысяч квадратных метров.