Бассейн, смотровая площадка и 21-й VIP-этаж. Что появится на месте "Соловья"

13 ноября в СМИ появилась информация о строительстве на территории киноцентра "Соловей", построенного 29 лет назад. На месте легендарного многозального киноцентра планируется возвести 17-ти этажную гостиницу и культурно-досуговый комплекс с бассейном и офисными помещениями.



Информация о разрешении на строительство здания высотой 75 метров (74,9 м) по адресу улица Дружинниковская, дом 15 размещена на сайте информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Москвы.

Однако у "Соловья" в Москве нашлось немало почитателей. Они запустили петицию и начали собирать подписи против закрытия киноцентра на Красной Пресне.

Концепция проекта нового здания на Дружинниковской - 15 опубликована на сайте компании ООО "Стандартпроект", которая является автором проекта и генеральным проектировщиком отеля на Пресне.



Окончательный проект гостиницы с культурного–досуговым комплексом сейчас разрабатывается. В компании "Стандартпроект" порталу Москва 24 подтвердили, что здание на Дружинниковксой улице, 15 проектируется, при этом отметили, что с заказчиком – АО "Киноцентр" – подписано соглашение о неразглашении подробностей.

Судя по предварительным проектным решениям, гостиничный комплекс будет состоять из двух частей: нижней, стилобатной части, и здания гостиницы с номерами.





Возводить высотку будут на склоне, поэтому его стилобатную часть сделают массивной, выступающей на 17 метров от здания гостиницы.

Нижняя часть уйдет на четыре этажа под землю, а три этажа построят над землей. На минусовых этажах – четвертом, третьем, втором – создадут три паркинга на 164, 161 и 161 машиномест соответственно.

Половина минус первого этажа будет под землей, а вторая – над землей. В подземной части разместятся технические помещения. В зоне, выходящей на поверхность, сделают главные входы в гостиницу и вестибюли с административной частью. На этом этаже также организуют въезды и выезды на подземную парковку.

Второй надземный этаж отведут под технические и подсобные помещения гостиницы. Здесь обустроят хранилища личных вещей жильцов.

Спортивно-реабилитационный центр с бассейном и офисными помещениями планируется разместить на третьем этаже. В офисы могут переехать отделения банков, страховых компаний и т.п.

Четвертый этаж займет администрация гостиницы, кафе и фудкорты. Отсюда гости столицы и посетители культурно-досугового центра смогут выйти на крышу стилобатной части, где предполагается создать площадку для отдыха с цветочными клумбами и скамейками.

Следующие этажи – с пятого по двадцатый – полностью планируется отдать под номера. На самом высоком, 21-м этаже, расположится зона VIP. На крыше оборудуют смотровую площадку для гостей пентхауса.

Киноцентр на Красной Пресне построили в 1989 году для Всесоюзного творческого производственного объединения "Киноцентр" на средства Союза кинематографистов СССР. В здании – 24 кинозала. Это один крупнейших кинотеатров Восточной Европы.

Компания "Киноцетр", владеющая киноцентром "Соловей", в прошлом году получила свидетельство на архитектурно-градостроительное решение гостиницы с культурного-досуговым комплексом на Дружинниковской улице-15, а в октябре 2018 разрешение на строительство.