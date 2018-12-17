После перестройки "Соловей" может сохранить функцию кинотеатра

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Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов не исключил, что после перестройки "Соловей" сохранит функцию кинотеатра. По его словам, нынешний проект комплекса апартаментов, который планируют возвести на месте "Соловья", могут серьезно пересмотреть.

"К настоящему времени нельзя назвать ни сроков строительства, ни даже точно описать проект, так как он может быть серьезно изменен", – цитирует Кузнецова Интерфакс. "Насколько мы знаем из диалогов с собственником, окончательного решения по проекту еще нет", – пояснил Кузнецов.

Главный архитектор столицы подчеркнул, что у владельца киноцентра все есть документы, которые подтверждают право на перестройку. Однако "это не значит, что уже завтра все закроют и начнется стройка", добавил он. По мнению Кузнецова, перестройку "Соловья" можно считать "проектом среднесрочной перспективы".

В октябре 2018 года АО "Киноцентр" получило разрешение на строительство на месте киноцентра "Соловей" гостиницы с культурно-досуговым комплексом. Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что сроки строительства нового здания пока неизвестны. По его словам, вопрос о времени начала работ будет решать инвестор.

В Мосгордуме пообещали, что в случае сноса "Соловья" фильмы по так называемой парижской системе

будут показывать в одном из кинотеатров "Москино".